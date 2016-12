Klaas Zandberg blijft bij VV Zwaagwesteinde

DE WESTEREEN – Klaas Zandberg zal ook volgend seizoen voor de groep staan als hoofdtrainer bij Zwaagwesteinde ZM1. De 50-jarige hoofdtrainer is dit seizoen voor het eerst actief bij de Westereenders en staat momenteel vijfde in de derde klasse B.

Na een teleurstellend eenjarig verblijf in de tweede klasse doet het team van Zandberg een niveau lager weer mee om de bovenste plaatsen van de ranglijst. In een erg spannende competitie waarin alle tegenstanders aan elkaar gewaagd zijn is er nog van alles mogelijk. In de afgelopen periode heeft de technische commissie overleg gehad met de spelersgroep, het bestuur en de trainer zelf. Hieruit bleek al heel snel dat men van alle kanten erg tevreden is, waardoor de samenwerking met één seizoen wordt verlengd.

Na jarenlang actief te zijn geweest als hoofdtrainer van RWF was Zandberg toe aan een nieuwe uitdaging die hij gevonden heeft bij Zwaagwesteinde. Zonder zijn mooie tijd bij RWF tekort te willen doen heeft Klaas naar eigen zeggen van heimwee geen moment last gehad.