Inkorf Centrum Damwâld huldigt kampioenen

DAMWALD - Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het clubgebouw van Postduivenhouders Vereniging De Blauwe Doffer in Damwald werden zaterdagmiddag de marathonkampioenen van het afgelopen seizoen geëerd voor hun prestaties.

Ondanks een enigszins tegenvallende opkomst werd het een geslaagde middag. Er werd begonnen met het uitreiken van de per vlucht gewonnen hoofdprijzen. Talloze waardebonnen, voerbakken, duivenmanden en rollades werden overhandigd aan de trotse winnaars.

Nadat de aanwezigen hun geluk hadden kunnen beproeven op het rad van fortuin werden de kampioenen naar voren geroepen om de door hen gewonnen trofeeën in ontvangst te nemen. Gemiddeld over alle vluchten hadden de duiven van de combinatie Joh. Hopman en zoon uit Noardburgum het best gepresteerd. Zij gingen dan ook aan de haal met de titel Keizer Generaal.

Het officiele gedeelte werd besloten met een bonnenverkoop. Een aantal sterk spelende liefhebbers had een bon voor een jonge duif 2017 of een laat jong van 2016 geschonken. Deze schenkingen brachten een mooi bedrag in kas, waarmee de organiserende commissie volgend jaar weer uit de voeten kan.

Als sluitstuk was er voor de aanwezigen gratis snert en woudbonensoep.

KAMPIOENSCHAPPEN 2016

Onaangewezen: 1. comb. Joh. Hopman en zn, Noardburgum 2. J.D. Bosma, Augustinusga 3. H.W.L. Meijners, Feanwâldsterwâl.

Aangewezen: 1. comb. Joh. Hopman en zn 2. H.W.L. Meijners 3. A.G. Dijkstra, Oudwoude

Keizer Generaal: comb. Joh. Hopman en zn.

Duifkampioen: comb. Joh. Hopman en zn met ringnummer 2012-1110292.

