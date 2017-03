HSF It Bytling

DE WESTEREEN - Voor de combinatie Chinouk Weststrate met Liberty's Four Roses van HFS It Bytling uit De Westereen was het een druk weekend.

Zaterdag werd deelgenomen aan de dressuurwedstrijd in De Westereen. In de klasse B categorie D/E werden de door hen gereden proeven beloond met scores van 189 en 198 punten. Deze scores waren goed voor twee keer een tweede prijs.

Zondag werd deelgenomen aan Indoor Tolbert. In de klasse L categorie D/E behaalde deze combinatie een achtste plaats.