Goede prestaties turnheren GVV

STIENS - De turners van GVV Feanwâlden hadden hun eerste plaatsingswedstrijden in Stiens, op niveau 15-11. Voor zes van hun was het hun eerste wedstrijd. De volgende wedstrijd is 4 maart in Harkema. Daar zullen de tickets verdeeld worden voor de districts- finale en zal duidelijk worden wie er Fries kampioen is.