Gifbeker bij Broekster Boys nog niet leeg



LUTTELGEEST - De ‘plaaggeest’ heeft Broekster Boys nog niet verlaten. Aan het verloren bekerduel tegen Be Quick hield Dirk Wijnsma een gebroken rib over, op de eerstvolgende training was het Laurens Jan Verhoef die in de overvolle blessurekamer van Broekster Boys een plaatsje zocht, en na de wedstrijd van zaterdag tegen Tonego mag Abe Dreijer daar zijn plek ook weer op gaan zoeken.



.

Dodelijke minuut voor Broekster Boys

De behandelruimte van de verzorging is overvol, de trainingen worden vanwege het beperkte aantal spelers inmiddels afgewerkt op een half veldje. De wedstrijd in Luttelgeest werd vooraf zeker niet onderschat , maar de 3-1 nederlaag is een bittere pil voor trainer Ron de Boer. De vierentwintigste minuut van de wedstrijd bleek achteraf dodelijk voor Broekster Boys. Eerst was het Maes die op de middenlijn aan buitenspel ontsnapte en vrij op kom stomen. Keeper Vonk kwam als een speer uit zijn doel maar miste de bal. Maes bediende matchwinnaar Henselmans op zijn wenken en kon voor een leeg doel niet meer missen: 1-0. Binnen een minuut was het dezelfde Henselmans die een fout in de verdediging genadeloos af wist te straffen en Vonk in de rechterhoek passeerde: 2-0. Vlak daarna was er geel voor Jelmer Wijbenga waardoor hij door een schorsing volgende week vanaf de kant toe mag kijken.

Rienk de Haas liet vervolgens met een geplaatst schot keeper Schollens kansloos 2-1. Broekster Boys kreeg het deksel op de neus toen invaller Pascal van Driel de 3-1 wist te scoren. Ondanks de nederlaag kon trainer De Boer tevreden zijn over de inzet van zijn team in de tweede helft maar het levert helaas geen punten op.

Grootegast op bezoek

Nog twee wedstrijden en dan komt voor Broekster Boys de (hopelijk) bevrijdende winterstop. Zaterdag komt debutant Grootegast op bezoek.. De wedstrijd begint op 15.30 uur op het Halehonk in Damwâld. ¬¬