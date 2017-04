Geslaagde open dag Skeelervereniging IDS

DE WESTEREEN - Skeelervereniging IDS hield vrijdag de jaarlijkse open dag. Na het uitzoeken van een paar leenskeelers kon men de baan op voor een clinic van één van de trainers van IDS.

In totaal heeft de skeelervereniging op deze dag rond de tachtig enthousiaste kinderen, vergezeld van hun ouders, mogen begroeten. Een aantal van deze kinderen komt de komende weken een aantal proeflessen volgen. Deze mogelijkheid is er uiteraard voor een ieder. Men is welkom op dinsdag of donderdag. De training start om 17.45 uur. Skeelervereniging IDS mag terugkijken op een zeer geslaagde open dag en start van het seizoen.

Zaterdag werd de eerste jeugdwedstrijd Van Lingen Inline Skate gehouden, de eerste jeugdwedstrijd van het seizoen voor de leden van Skeelervereniging IDS. In totaal meldden zich ’s ochtends tachtig deelnemers in de diverse categorieën. Een bewolkte dag, maar weinig wind en een droog wegdek zorgden een prima dag voor de rijders. De diverse categorieën, pupillen 1 tot en met 4, kadetten en junioren, hebben een tijdrit en een inlinekoers gereden en de iets oudere jeugd ook nog een puntenkoers. Er waren enkele valpartijen, maar geen grote ongelukken. Na de sportieve wedstrijden volgde de prijsuitreiking, met de traditie: suikerspinnen.

De rijders van Skeelervereniging IDS hebben prachtige resultaten behaald in deze eerste wedstrijd:

Pupillen 4 jongens: 1e Nils Wagenaar, Kootstertille, 2e Kristian Bakker, De Westereen Pupillen 4 meisjes: 1e Yfke Zuidersma, De Triemen, 2e Janneke Gommers, De Westereen, 4e Femke de Roos, De Westereen. Pupillen 3 jongens: 1e Rinze Jan de Bruin, De Westereen. Pupillen 3 meisjes: 1e Anouk Zijlstra, Twijzelerheide, 3e Nine Brecht Oosterhof, Engwierum. Pupillen 2 jongens: 5e Robin Metz, Leeuwarden, 7e Steyn Wagenaar, Kootstertille, 8e Riemer Jan Zuidersma, De Triemen. Pupillen 2 meisjes: 4e Eline Nauta, De Westereen, 11e Marrit Douma, De Westereen.

Pupillen 1 meisjes: 4e Mayke Vriesinga, De Westereen, 6e Froukje Zuidersma, De Triemen, 15e Yneke Wiegersma, Kollumerzwaag, 16e Mirjam Atema, Kollumerzwaag, 17e Tieneke Gommers, De Westereen. Kadetten jongens: 2e Jouke Douma, De Westereen, 3e Brent Bos, Kloosterburen. Junioren b jongens: 2e Joren Bos, Kloosterburen. Junioren b meisjes: 1e Simone Veenstra, Feanwâlden.