Cross Trail Loop in De Westereen

DE WESTEREEN - Op zaterdag 21 januari organiseert SC Fytris in samenwerking met Sportstimulering 'Goed Bezig' Dantumadeel de allereerste Crosstrailloop in De Westereen.

Deze jaarlijkse Fytrisloop in oktober wordt al jaren goed bezocht door heel veel fanatieke lopers.

De Crosstrailloop vindt plaats op sportpark De Wieken en het naastgelegen nieuw aangelegde recreatiegebied. Het parcours zijn rondes van drie kilometer, verhard en onverhard . De start voor de Kids (tot enmet 12 jaar) is om 13.00 uur en duurt maximaal 45 minuten.De volwassenen gaan één uurtje later om 14.00 uur van start en zij lopen maximaal 90 minuten. Er zijn verschillende afstanden: 3, 6, 9 en 12 kilometer. Éen ronde is 3 kilometer.

Inschrijving kan in de kantine van Voetbalvereniging Zwaagwesteinde.

Het inschrijfgeld is 5,00 euro. Voor meer informatie:www.scfytris.nl Mailto: scfytris@gmail.com