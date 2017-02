Broekster Boys - VV Nijland eindigt in mineur

DAMWALD - De wedstrijd Broekster Boys tegen VV Nijland was zaterdag sportief in alle opzichten. Geen enkele gele kaart werd gegeven door de goed leidende scheidsrechter Wiersma uit Drachten.

Direct na de rust omspeelde de sterk spelende Hendrik Bouma van Broekster Boys de ervaren aanvoerder Bouke Poelsma. Daarbij verdraaide Poelsma zijn knie en Bouma schoot de bal over de lijn. Na de wedstrijd werd veel gesproken over de sportieve actie van Bouma. Maar nog veel meer werd gesproken over de ontwrichte knie van Poelsma. Hij moest het veld verlaten. Het meest besproken moment van de wedstrijd werd een ongelukkige botsing, waarbij Arjan van der Wal van Nijland zijn scheenbeen brak. Broekster Boys stond op dat moment riant voor met 3-0.

Voor rust had Broekster Boys de leiding genomen door Rienk de Haas. Piet Wessel Dijkstra scoorde na rust 2-0. Daarna kreeg Abe Dreijer nog een kans, maar het bleef 2-0. Vlak voor tijd tekende Piet Wessel Dijkstra 3-0 aan. Broekster is na een wisselvallig seizoen middenmoter in de tweede klasse.