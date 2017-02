Bloedstollende korfbalderby in Feanwâlden

FEANWALDEN - Na verschillende sterk gespeelde wedstrijden van de korfballers van Veenwouden, die niet in winst konden worden omgezet, stond zaterdag de derby tegen Nij Quick Libben uit Rinsumageast/Burdaard op de rol. Ook die werd verloren.

Veenwouden begon de wedstrijd ijzersterk met drie doelpunten op rij. In het verdere verloop van de eerste helft bleef dit verschil gehandhaafd en werd er gepauzeerd bij een stand van 9-6. Het spel dat in de eerste helft en het begin van de tweede helft zo verzorgd en doelbewust vast kon worden gehouden, werd steeds meer losgelaten. Dat leidde er toe dat de gasten het gat konden dichten. Alles werd in de slotfase van de wedstrijd uit de kast gehaald om in ieder geval minimaal een punt in eigen huis te houden. Dit lukte niet en Nij Quick Libben won met 11-14.

Doelpunten Veenwouden: Henk Moorlag 5, Anna Tadema 3, Johannes de Boer 2 en Thiadmar Sijens 1.