Blamerende nederlaag SC Veenwouden

OUDEGA-ELAHUIZEN - Een naïef spelende SC Veenwouden zakte pijnlijk door de ondergrens door te verliezen van rodelantaarndrager De Wâlde. Op de 4-2 overwinning viel niets af te dingen.

De koploper mocht onder moeilijke omstandigheden, een harde wind, het spel maken. Het had het hier zeer moeilijk mee terwijl achterin vergeten werd rugdekking te geven waardoor het vlijmscherp counterend De Wâlde keer op keer gevaarlijk werd.

Al na vijf minuten nam de thuisclub de leiding toen Tiemen Landman op links doorbrak waarna Hette-Pieter Wink de voorzet wist af te ronden. Doelman Coenraad van der Mark wist met reddingen de 2-0 te voorkomen door Wink en Stefan Kuiper van scoren af te houden maar na een kwartier was het wel opnieuw raak. Dom balverlies leidde tot een snelle uitbraak via Stefan Kuiper die doelman Van der Mark verraste met een schot tussen de benen door bij de eerste paal.

\Pas hierna zorgde SCV voor het eerste gevaar via een goed schot van Rinse Procee dat door doelman Erwin Lootsma tot corner werd verwerkt. Veel kansen kreeg SCV niet. Schoten vanuit de tweede lijn misten veelal het doel. Na een half uur werd het 3-0 toen Stefan Kuiper vanuit buitenspelpositie mocht doorgaan, waarna Hette-Tiemen Wink het mocht afmaken. Doelman van der Mark voorkwam daarna een hogere score door inzetten van Wink en Wiebe-Rein Kuiper te keren. Wie gedacht mocht hebben dat SCV nu wel zijn lesje had geleerd door achterin toch maar rugdekking te geven, kwam bedrogen uit want binnen het kwartier na rust was het al 4-0 toen het centrale verdedigingsduo zich wederom liet verrassen en Stefan Kuiper hen wederom te snel af was en simpel kon scoren.

SCV viel daarna aan met de moed der wanhoop. Albertjan van Zwol, de enige met een voldoende bij SCV, wist it een penalty na hands voor de 4-1 te zorgen en een kwartier voor tijd maakte hij ook de 4-2 na een intikker uit een vrije trap van Rinse Procee. In de slotfase was SCV nog eenmaal dicht bij een tegentreffer, maar het schot van Wytze Veenstra spatte uiteen op de lat. Al met al een verdiende en ietwat beschamende nederlaag voor SCV tegen een hard werkend De Wâlde.