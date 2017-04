Be Quick Dokkum wint van Veenwouden

FEANWALDEN - De voetballers van Be Quick Dokkum blijven volop meedoen in de titelrace dankzij een knappe overwinning op Veenwouden.

In de eerste helft werd de basis gelegd (0-2) en de mannen van Henk Konings gaven in de tweede helft vrijwel niets meer weg. Uiteindelijk stond er na negentig minuten 1-3 op het scorebord en dat was ook conform het wedstrijdbeeld.

Be Quick kwam goed uit de startblokken en stond na acht minuten op voorsprong. Rudolf Banga kwam vanaf rechts goed naar binnen, kapte twee mensen uit en schoot strak raak, 0-1.. Na ruim een half uur viel het tweede doelpunt. Rick de Jong gaf een prima bal in de diepte en Rudolf Banga bereikte Folkert van Dongera die de 0-2 aantekende.

Ruim tien minuten voor tijd viel de derde treffer. Richard Kempenaar werd op links aangespeeld en zijn balletje breed op Robert Atema betekende 0-3. Nog geen minuut later was het al weer 1-3. Een vrije trap van Rinse Procee werd binnengewerkt door invaller Robbert Lodewijks: 1-3. In de laatste tien minuten kreeg Be Quick nog een viertal prima kansen, maar er werd niet meer gescoord.

Veenwouden mag zich nu voorbereiden op de nacompetitie en Be Quick blijft met deze winst in het spoor van Hardegarijp en Zeerobben. Er resten nog vier spannende finales.