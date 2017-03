Be Quick Dokkum wint derby tegen Broekster Boys

DOKKUM - Be Quick Dokkum heeft de derby van Noordoost Friesland met 1-0 gewonnen. Ruim 700 toeschouwers zagen dat Be Quick het verschil in de tweede helft kon maken. De zeer sterke opmars van Broekster Boys kwam hiermee (even) ten einde en Be Quick sluit weer volledig aan in de strijd om het kampioenschap.

In de eerste helft kwam de derby maar moeizaam los. De ploegen waren redelijk aan elkaar gewaagd, al voetbalde Broekster Boys iets gemakkelijker. Na een kwartier moest Be Quick keeper Eelke Kooistra echt handelend optreden met een sterke actie op de rand van het strafschopgebied. Twee minuten later was Sjoerd Westra namens de gasten gevaarlijk, maar Eelke Kooistra bracht opnieuw redding. De eerste echte kans voor Be Quick was voor Folkert van Dongera, hij kopte de bal na een voorzet van Marcel van der Meulen net over de lat.

Na de theepauze was Be Quick direct dichtbij bij de openingstreffer. Folkert van Dongera kopte de bal uit een hoekschop tegen de lat. De toon was gezet. Be Quick nam het initiatief en Broekster Boys werd volledig teruggedrongen. De openingstreffer en tevens enige treffer viel in de vierenvijftigste minuut. De prima spelende Marcel van der Meulen onderschepte een bal en bereikte precies op maat de vrijlopende Aldert Hietkamp. Hietkamp passeerde keeper Johan Vonk met een prima schot: 1-0.

Be Quick was in deze fase heer en meester en de 2-0 leek een kwestie van tijd. De druk nam toe, maar de beslissende treffer bleef uit, waardoor de spanning in de wedstrijd bleef bestaan. In het laatste kwartier van de wedstrijd kreeg Broekster Boys weer meer grip en kwam het er een aantal keren gevaarlijk uit. In de blessuretijd kreeg Aldert Hietkamp nog een dot van een kans op 2-0 na een prima voorzet van Janco Wiersma. Keeper Johan Vonk redde echter uitstekend. Zo eindigde de wedstrijd in een nipte 1-0 winst voor Be Quick. Over de hele wedstrijd gezien was dat een terechte uitslag.