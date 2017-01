Anouska Koster sporter van het jaar

DE WESTEREEN ­ Tijdens een live televisie-uitzending van RTV NOF in Partycentrum Old Dutch werden vrijdagavond de sport- en ondernemersprijzen voor Noordoost Fryslân bekend gemaakt.

Een vakjury en meer dan 12.000 publiek-stemmen leverden de winnaars in de verschillende categorieën op. Bij de sporters won wielrenster Anouska Koster (voor het tweede jaar op rij) de titel: 'Sporter van het jaar'.

De jeugdige korfballers van HAVIC C1 wonnen met hun unieke prestaties op het Nederlands kampioenschap de titel 'Sportploeg van het jaar'. Als talent werd Marijke Groenewoud uit Hallum verkozen, actief in het skeeleren. De verkiezing werd voor het tweede jaar op rij succesvol georganiseerd door de vele vrijwilligers van streekomroep RTV NOF en was ook te volgen via het tv-kanaal van RTV Kanaal30.