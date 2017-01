Zeven turnmedailles Set 'm op

HURDEGARYP - Ook het turnseizoen is uitstekend gestart bij Set ‘m op. Trainsters Anja en Paulien de Bruin van de turnvereniging uit Augustinusga reisden zaterdag met twaalf turnsters af naar Hurdegaryp voor de eerste plaatsingswedstrijden op D2, D3 en D4 niveau.

Daar toonden alle turnsters hun getrainde oefeningen op vloer, balk, brug en sprong om te kunnen doorstromen naar de Friese kampioenschappen. Dat deden de meiden keurig waardoor ze maar liefst zeven medailles wonnen.

In de ochtend wist Jannie de Beer als eerste een medaille in de wacht te slepen. In de categorie Pupil 1 D2 wist ze de balk goed te trotseren en liet een prachtige oefening zien op sprong en vloer. Daarmee haalde ze een derde prijs.

In de tweede ronde was Johanna Elzinga uit in de categorie Pupil 2 D3. Ze liet op de vloer zien dat ze bij de top behoort en ook de andere toestellen draaide ze keurig. Zij werd beloond met een bronzen medaille.

Grietsje Beerda kwam uit in de categorie Pupil 2 L D4 en Stien Barkmeijer in Jeugd 1 D3. Ze turnden uitstekende foutloze oefeningen en kregen goud omgehangen.

De jonge turnster Mariska Veenstra mocht de succesvolle dag afsluiten in de categorie Pupil 1 L D4. Evenals de dames Marrit Heegstra en Nienke Veenstra. Mariska Veenstra was sterk op alle turntoestellen en werd derde. Marrit en Nienke waren aan elkaar gewaagd in de categorie Jeugd 1 D2. Marrit kreeg een zilveren medaille en Nienke werd beloond met goud.