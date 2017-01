Wintertraining Ljeppersklub Buitenpost van start

Donderdagavond is de wintertraining van De Ljeppersklub uit Buitenpost van start gegaan in MFC 'de Tredder' in Westergeest. Na afloop van het seizoen hebben de ljeppers altijd even een adempauze, maar ze gaan nu al weer in voorbereiding voor het nieuwe seizoen.

Iedere donderdagavond om 19.00 uur wordt er getraind totdat men weer naar de fierljepaccomodatie kan in Buitenpost. De laatste tijd zijn er al weer nieuwe leden bijgekomen, maar er kunnen nog steeds meer bij. Men is van harte welkom op de donderdagavond in de Tredder om eens kennis te maken met de fierljepsport.

Donderdag werd er al weer volop getraind onder leiding van Simon Willem Hoeksma en Marike Jelsma. Eerst werd aan de conditie gewerkt en de spieren werden goed op spanning gezet, maar daarna moest er geklommen worden naar de top van de Tredder. Alle ljeppers verstonden deze kunst nog steeds. Aan het eind werd nog blokjevoetbal gespeeld, dat ook erg gezellig was.

Wil je lid worden van Ljeppersklub Buitenpost, dat overigens de oudste fierljepvereniging is van Friesland, dan kun je als je 10 jaar of ouder bent en in het bezit van Zwemdiploma A, je aanmelden bij de contactpersoon van Jeugdzaken Bartele Nicolai, emailadres bartele_voetbal@hotmail.com of bij één van de bestuursleden.

Voor meer info kijk op de website: www.ljeppersklubbuitenpost.nl