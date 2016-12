VV Harkema-Opeinde blijft aan de winnende hand

HARKEMA – De voormalige zondagclub VV Harkema-Opeinde probeert dit seizoen weer de weg hoog omhoog te vinden in de vijfde klasse van het zaterdagvoetbal. Dat lukt aardig, hoewel SC Boornbergum’80 zaterdag een lastige horde was. Boornbergum bleef lang uitzicht houden op een gelijkspel, maar Wilbert Huitema, die alle goals in dit duel maakte, beroofde Boornbergum in blessuretijd van de laatste illusies: 3-1. Door Jelle Jeensma

Het elftal van Harkema-Opeinde heeft een flinke gedaanteverwisseling ondergaan. De oude garde heeft plaatsgemaakt voor jongere spelers, die het verdienstelijk doen. Met iets meer rust en overzicht in het spel zal Harkema-Opeinde geen gek figuur slaan in de vierde klasse.

Uitgebalanceerde ploeg

Trainer Willem Schokker uit Nieuwehorne is tevreden over de mogelijkheden van zijn ploeg. “We hebben een uitgebalanceerde selectie. Voor deze wedstrijd missen we vijf basisspelers, maar we hebben goede vervangers. Harkema-Opeinde heeft voldoende kwaliteit om te promoveren, we hebben de beste ploeg in deze competitie. Je wordt kampioen door ook van de mindere ploegen te winnen. De spelers raken niet zo snel in paniek als we even niet scoren, want we maken ons doelpuntje toch wel. Soms is 2-0 genoeg.”

Die voorspelling kwam in de krachtmeting tegen Boornbergum niet helemaal uit. Nadat Boornbergum vlak na rust de aansluitingstreffer maakte, hield Harkema-Opeinde zich met kunst en vliegwerk staande en was er van een goede opbouw in het spel weinig meer te bespeuren.

Het zag er na de eerste vijfenveertig minuten niet naar uit dat Boornbergum het Harkema-Opeinde nog knap lastig zou maken. De Harekieten zetten de tegenstander meteen onder druk. Al snel in de wedstrijd kreeg Harkema-Opeinde een penalty, nadat Gerard Spinder onderuit werd gehaald. Wilbert Huitema schoot de bal onberispelijk in: 1-0.

Boornbergum tapt uit een ander vaatje

Bij Boornbergum kwam het meeste gevaar van de aanvallers Cor Mulder en clubtopscorer Joran Wiersma. Het zijn twee spelers met technische bagage, die elkaar steeds probeerden te bereiken. Harkema-Opeinde hield de verdediging gesloten en bleef de dominerende ploeg. Een vrije trap buiten het strafschopgebied werd verzilverd door Wilbert Huitema. De bal ging onder keeper Thom van der Heide van Boornbergum door en in het doel: 2-0.

Het bleek een wedstrijd met twee gezichten, want Boornbergum tilde zichzelf na rust naar een hoger niveau. De combinaties kwamen nu wel uit de verf en de ploeg kreeg de beste kansen.

Harkema-Opeinde moest toestaan dat de sterk ingevallen Willem Lindeboom een combinatie aanging met Joran Wiersma. Op die flitsende aanval uit het boekje had Harkema-Opeinde geen antwoord. Na de aansluitingstreffer van Lindeboom kwam Harkema-Opeinde aan aanvallen nauwelijks meer toe, terwijl het moeite had de tegenstander uit het eigen strafschopgebied weg te houden. Harkema-Opeinde had geluk dat een kopbal van Lindeboom werd gestopt door keeper André de Graaf.

Boornbergum had wel een punt verdiend, maar Harkema-Opeinde bleef overeind en kreeg de wedstrijd in het laatste kwartier, toen Boornbergum al veel energie had gestoken in het forceren van de gelijkmaker, weer onder controle. In blessuretijd besliste Harkema-Opeinde de wedstrijd definitief toen na een afgeslagen corner de bal werd weggewerkt door de verdediging van Harkema-Opeinde. Wilbert Huitema kreeg een vrij veld voor zich en scoorde zijn derde treffer.

Ambities Boornbergum

Ondanks het 3-1 verlies kan Boornbergum terugkijken op een sterke tweede helft en dat biedt perspectief. De ploeg blijft derde op de competitieladder. “Onze ambitie is om een periodetitel te pakken en bij de eerste vier te eindigen”, zegt elftalleider en bestuurslid René Wiersma.

De titelstrijd in de vijfde klasse B lijkt zich voorlopig toe te spitsen op VV Harkema-Opeinde en GSVV uit Gerkesklooster, dat met 1-3 won van OKVC. Boornbergum speelt zaterdag thuis tegen VVT uit Twijzelerheide, terwijl koploper Harkema-Opeinde de degens kruist met Velocitas 1897.