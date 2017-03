VV Buitenpost wint afgetekend van Drenthina

BUITENPOST - VV Buitenpost had zaterdag een eenvoudige middag tegen hekkensluiter Drenthina. De ploeg uit Emmen werd met maar liefst 5-1 naar huis gestuurd.

Het was een wedstrijd met twee gezichten. In de eerste helft begon de thuisploeg fel en ging vol op de aanval op zoek naar doelpunten. En die kwamen er snel. Vroeg in de wedstrijd kreeg Buitenpost een terechte strafschop toegewezen, die benut werd door aanvoerder Berend Schootstra. Vlot daarop kreeg Jorrit Terpstra een vrije trap aan de linkerkant van het zestienmetergebied. Zijn schot, een snoeiharde streep, verdween precies in de kruising. Na deze wereldgoal stond binnen het half uur al 3-0 op het scorebord. Ook Martijn van Roeden pikte een doelpunt mee tegen het povere Drenthina.

In de tweede helft begonnen de Blauwkes weer scherp. Het leverde de nodige kansen op, maar die werden allemaal jammerlijk gemist. Na een kwartier voetballen werd het spel steeds slordiger en werd er veelvuldig balverlies geleden. Dit hielp de Drentse ploeg in de wedstrijd te komen. Terecht lukte het de Emmenaren een doelpunt te maken. Dit was nog niet het sein voor Buitenpost om zorgvuldiger en minder nonchelant te spelen.

Vervolgens kwam spits Rik Weening in het veld die het verschil wist te maken. Hij scoorde in de laatste zeven minuten tweemaal uit drie kansen. De eerste goal viel uit een corner, waar hij op de juiste plek stond om de bal binnen te tikken. Zijn volgende grote kans werd op fantastische wijze door de Drentse doelman onschadelijk gemaakt. Bij de derde mogelijkheid, Weening kwam alleen op de keeper af, toonde hij zijn klasse en rondde goed af. Zo werd het klasseverschil tussen beide ploegen ook duidelijk in de score: 5-1. Enige smet op de wedstrijd was een rode kaart voor Buitenposter Wim de Vries, die in de slotfase tweemaal tegen een onnodige gele kaart opliep.