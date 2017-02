VV Buitenpost verder in bekervoetbal

BUITENPOST - VV Buitenpost heeft zich zaterdag geplaatst bij de laatste zestien van de noordelijke districtsbeker. Zondags derdeklasser VV Annen was een maatje te klein en werd met 4-0 verslagen.

Hoewel er sprake was van krachtverschil tussen beide teams, speelde de Drentse ploeg waar mogelijk aanvallend en maakte het Buitenpost zo nu en dan ook lastig.

In de eerste helft wist Simon Schreiber uit de vele mogelijkheden die de thuisploeg kreeg eenmaal te scoren. Na rust kreeg Annen enkele kansen om de gelijkmaker binnen te schieten. Het was Joop Pijnacker die na een uur spelen de hoop van Annen op een stunt deed verdwijnen. Hij maakte dankbaar gebruik van fout uitverdedigen van de Drentse keeper. Snel daarna scoorde Schreiber zijn tweede doelpunt van de middag. Net voor tijd pikte ook Joran Olijve al dan niet vanuit buitenspel een doelpunt mee.

De bekerwedstrijd eindigde in mineur doordat de arbiter tot ieders verbazing een rode kaart gaf aan Buitenpost-middenvelder Halbe Mossel voor op het oog een onschuldige overtreding. De volgende tegenstander in het bekertoernooi is VEV'67. De eersteklasser won zaterdag met 4-1 van vierdeklasser Scharnegoutum '70. Het bekerduel tegen de Leeksters, de achtste finale, is op dinsdagavond 7 maart en wordt thuis gespeeld op De Swadde.