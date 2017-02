VV Buitenpost recht de rug tegen Drachtster Boys

BUITENPOST – De voetballers van VV Buitenpost gingen zaterdag man tien man in de tweede helft tot het uiterste om een punt over de streep te trekken tegen Drachtster Boys en hielden stand. De pittige streekderby in de eerste klasse kreeg geen winnaar: 2-2. Hierdoor bleef het verschil op de ranglijst tussen beide ploegen drie punten, in het voordeel van het technisch vaardiger Drachtster Boys.

Door Jelle Jeensma

Buitenpost kwam met 1-0 voor toen de verdediging van Drachtster Boys even niet op haar qui vive was. Rudmer Loonstra kreeg een vrije doortocht en scoorde. Veel krachtsverschil was er niet in de eerste helft.

Het kantelpunt in de wedstrijd ontstond na een half uur, toen twee spelsituaties elkaar snel opvolgden. Aanvaller Martijn van Roeden van Buitenpost kreeg een kans, maar stuitte op de alert reagerende keeper Richard Strijker. Direct daarop ontstond er na een snelle spelverplaatsing gevaar voor het andere doel. Aziz Geyik, dominant aanwezig in deze wedstrijd, ging alleen op het doel af en werd neergelegd door Danny Boersma van Buitenpost. Dat leverde Drachtster Boys niet meer dan een vrije trap op. De averij voor Buitenpost was groter, want Boersma moest met een rode kaart inrukken. Buitenpost, dat geconcentreerd verdedigde en ook kansen creëerde, moest met tien man verder.

Schitterende treffer Martijn van Roeden

Daarvan was de ploeg niet onder de indruk. Martijn van Roeden scoorde met een schitterende uithaal uit een moeilijke hoek 2-0. De getalenteerde aanvaller is helemaal terug na een wat mindere periode en was sterk aan de bal. “Het was niet nadenken maar uithalen. We hadden tot dan de wedstrijd onder controle”, zegt Van Roeden.

De negentienjarige aanvaller heeft zijn goede vorm teruggevonden. “Na de winterstop zit de stijgende lijn er weer in.” Van Roeden heeft een carrière in het betaald voetbal uit zijn hoofd gezet, na een periode bij Jong Cambuur. In Leeuwarden had hij geen basisplaats, waarna hij terugging naar zijn club Buitenpost. "Ik had zelfs mijn studie opgegeven voor het voetbal, nu heb ik die weer opgepakt.” Het uitstapje naar Cambuur was een nuttige ervaring voor de jonge voetballer . “Ik heb veel geleerd in Leeuwarden.”

Slippertje keeper Robert van der Laan Het scenario voor de tweede helft was voorspelbaar. Buitenpost kwam een man tekort en Drachtster Boys voerde de druk op met pinchhitter Rob Schokker, die een paar keer gevaarlijk werd. De Drachtsters hadden wel een minder moment van keeper Robert van der Laan nodig om weer terug in de wedstrijd te komen. De vrije trap van Mark Huizenga leek niet gevaarlijk, maar de goalie liet de houdbare bal uit zijn handen glippen, waarna het 2-1 werd. Buitenpost stond onder druk en de gelijkmaker kon niet uitblijven. Robert van der Laan capituleerde voor een uithaal van Kevin Bakels, waardoor de bal in de dak van het doel verdween en het 2-2 werd.

Positioneel en technisch was Drachtster Boys in de tweede helft de betere ploeg. Buitenpost hield stand, al moest men een keer de bal van de doellijn halen. Omdat er in de counter ruimte ontstond, kreeg Buitenpost in de slotfase zelfs nog een kans de volle winst te pakken. Ricky Weening maakte het, na een combinatie met invaller Simon Schreiber, de verdedigers van Drachtster Boys lastig, maar kon zijn imponerende solo niet afronden.

Zaterdag heeft Buitenpost weer een streekderby op het programma als BCV uit Burgum op bezoek komt. De ploeg uit Burgum sprokkelt dit seizoen moeizaam puntjes. Drachtster Boys speelt tegen VV Winsum. De titel is voor Drachtster Boys niet meer in het vizier. Koploper HZVV heeft een riante voorsprong van tien punten.