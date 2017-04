VV Buitenpost naar halve finale beker

BUITENPOST - VV Buitenpost is voor het eerst in de geschiedenis van de club doorgedrongen tot de halve finale van de noordelijke districtsbeker. Zaterdag werd zondag- eersteklasser Nieuw Buinen na penalty’s verslagen.

Met dit resultaat heeft de formatie van trainer René van der Weij zich tevens geplaatst voor de landelijke KNVB-beker komend seizoen. Vier minuten voor tijd leek het erop dat invaller Wim de Vries met een raak schot de wedstrijd voor Buitenpost had beslist, maar in de laatste seconden van de blessuretijd wisten de Drenten toch nog de gelijkmaker te scoren via het lichaam van dezelfde De Vries.

In de strafschoppenserie hielden de Blauwkes het hoofd koel en schoten ze alle ballen binnen. Nieuw Buinen miste de eerste twee penalty’s waarna de terechte winnaar feest kon vieren. De volgende tegenstander in de beker is hoofdklasser Staphorst. Dat is een sterke ploeg die nog volop meedoet in het kampioenschap. De wedstrijd is dinsdagavond 25 of woensdagavond 26 april in Staphorst.