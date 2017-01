Voorbereidingen Biddle Survivalrun

KOOTSTERTILLE - Op 28 januari gaan de voorbereidingen van de zestiende Biddlesurvivalrun in Kootstertille weer van start. Vanaf die datum gaat de bouwploeg van Stichting Survival Kootstertille iedere zaterdag aan de slag om ook dit jaar weer mooie uitdagende hindernissen op te bouwen Stichting Survival Kootstertille organiseert dit jaar op 12 maart voor de zetiende keer de Biddlesurvivalrun.

Tijdens de survivalrun lopen de deelnemers een afstand van 4,5,8 of 11 kilometer gecombineerd met verschillende hindernissen voor beginnende survivalatleten, maar ook zware ‘combi-hindernissen’ voor de goed getrainde survivalaars.

Een survivalrun met veel diversiteit vergt veel voorbereiding. Er worden vele kilometers touw, zware balken en ander materiaal verwerkt in de hindernissen welke allemaal door vrijwilligers worden opgebouwd. De hindernissen moeten voldoen aan verschillende voorschriften van de Survivalbond Nederland. Iedere zaterdag en de week voor de run staat er een groep vrijwilligers klaar om de hindernissen op te bouwen.

Iedere zaterdag is er inloop met koffie om 8.00 uur bij de loods aan de Oastkern 51 in Kootstertille. Er wordt dan gebouwd tot 12.00 uur. Na een warme hap gaan de bouwers rond een uur of 13.00 weer van start. Ook enthousiast geworden om te helpen met bouwen? Aanmelden kan door te mailen naar bouwploegssk@hotmail.com