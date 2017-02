Feanster Crossbult in route opgenomen

Veldtoertocht Surhuisterveen Fiets voor een Huis

SURHUISTERVEEN – Op zaterdag 4 maart 2017 wordt vanaf sportpark ’t Ketting in Surhuisterveen de vierde editie van de veldtoertocht ‘Surhuisterveen Fiets voor een Huis’ verreden. Na het succes van de eerste drie edities kan een vervolg niet uitblijven.

De afstanden zijn deze keer 30 en 45 kilometer. Er kan worden gestart tussen 9.00 en 10.00 uur. Inschrijven kan vanaf 8.30 uur in het clubhuis van ’t Fean ’58, De Ketting 3, 9231 AK Surhuisterveen, waar ook de start is. Ook kan online worden ingeschreven via de website (www.wielrennensurhuisterveen.nl) van de Stichting Wielercomité Surhuisterveen, onder wiens auspiciën de veldtoertocht wordt verreden, dit in samenwerking met de toerfietsclub TFC Surhuisterveen.

De route over onverharde wegen en fietspaden gaat vanaf sportpark ‘t Ketting, via de Feanster haven richting Surhuizum, Opende, Kornhorn, het natuurgebied Trimunt en weer terug langs De Scheiding. In het parcours is tevens opgenomen de spectaculaire Feanster Crossbult, die tijdens de Centrumcross van 4 januari voor het eerst werd beklommen.

De inschrijfkosten voor beide afstanden zijn € 7,50. De opbrengst komt geheel ten goede aan het goede doel: huizen bouwen in Bangladesh. Een groep Feansters zet zich in voor dit project ‘Fiets voor een Huis’, waarvan Bauke Mollema ambassadeur is. Team ‘Surhuisterveen Fiets voor een Huis’ gaat in het kader van deze actie op 10 september in de Franse Alpen de Galibier beklimmen.

Voor meer informatie kan men terecht bij Jack Bouw, coördinator Fiets voor een Huis Team Surhuisterveen (0512-363555; 06-12258439) of Jan Alserda, secretaris Toerfietsclub Surhuisterveen (0512-362210; 06-25067099).