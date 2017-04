Veel turnmedailles WSBF

SURHUISTERVEEN - Zaterdag werden de tweede plaatsingswedstrijden voor de Friese kampioenschappen gehouden voor wedstrijdgroep 2 in Surhuisterveen.

Kaylen Dante Arends van WSBF uit Surhuisterveen pakte goud en Tess de Vries brons in de categorie pre-instap 2 D4. Bij instap D4 bemachtigde Frida Tabak goud, Sanne Jonker zilver en Irma Wijma brons.

WSBF wist ook bij de allerjongste turnsters in de categorie pre-instap D5, 2 mooie medailles mee naar huis te nemen. Fiore de Vries won een gouden en Daphne Wassenaar een bronzen medaille.

In categorie instap D3, werd Sanne van Til tweede. Famke Storm kwam uit in de categorie pre-instap D5 en behaalde een bronzen medaille.

In de eerste wedstrijdronde liet Krista Nicolai van Set 'm op uit Augustinusga bij de instap D4 haar oefeningen zien en won zilver. Shenia Feenstra was sterk op alle vier onderdelen en eindigde op de tweede plaats in de categorie pre-instap 2 D4. Met maar een minimaal verschil van 0.05 achter nummer 1. Kaylee van Dijk Kaylee (pre-instap d5) won zilver.