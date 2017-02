Van der Bij en Boelens lopen marathon Tokio voor KIKA

HARKEMA - Annamarie van der Bij (46) uit Harkema loopt zondag de marathon van Tokyo. Samen met Piet Boelens uit Kollumerzwaag reist zij met nog zestig mederunners af naar deze wereldstad om 42.2 kilometer af te leggen.. Ze sponsort daarmee Stichting KIKA, de organisatie die geld inzamelt voor onderzoek naar kinderkanker. "Kinderen horen niet ziek te zijn maar moeten onbezorgd kunnen spelen."

“Voor KIKA heb ik reeds diverse acties georganiseerd maar er blijft geld nodig om kinderkanker te bestrijden", zegt Annemarie van der Bij. "Vaak zie je dat na acties de motivatie tot doneren wegzakt, je moet daarom aandacht blijven vragen voor het goede doel “. Daarom heb ik destijds samen met Ellis Tabak Postwinkeltsje Harkema, fotografe Barbara van Rijn Bluet Foto en Multicopy Drachten speciale artikelen ontworpen en gedrukt om zoveel mogelijk geld voor KIKA op te halen en aandacht te blijven vragen voor kinderkanker. We hebben onder andere speciale KIKA-kalenders in diverse formaten, een bijzondere gedichtenbundel en diverse ansichtkaarten en dat alles voor een schappelijke prijs. Door aankoop van deze artikelen steun je KIKA voor honderd procent. Het aankoopbedrag en daarmee donatie komt namelijk volledig ten goede aan de stichting.

Inmiddels liggen er bij Annamarie plannen voor nog meer KIKA-marathons of evenementen. “De acties kosten naast het trainen veel tijd maar ik doe het graag. "Ik wil graag mee blijven helpen het onderzoek naar kinderkanker succesvol te maken en deze ziekte te bestrijden." Wilt u ook KIKA producten bestellen en mijn missie tegen kinderkanker steunen?

It Postwinkeltsje Harkema 0512-361015 of bel Annamarie van der Bij, 06-22936441

Bestel online : annamarie25071970@gmail.com

Losse giften zijn eveneens welkom op NL89RABO0118751867 onder vermelding van KIKA 2017 Tokyo

Voor de inmiddels bijna 65-jarige fysiotherapeut Piet Boelens wordt het na de marathons in New York City (vijf keer), Londen en Berlijn zijn vierde World Marathon Major.

Later dit jaar in oktober hoopt Piet ook de vijfde Word Marathon Major in Chicago toe te voegen aan zijn marathonlijst om zo mogelijk in april 2018 in de Marathon van Boston de ‘Big Six’ te volbrengen. Al meer dan 71.300 euro heeft Boelens sedert 2011 intussen ontvangen voor stichting KiKa.

Wanneer u met KiKa-Ambassadeur Boelens de strijd tegen kinderkanker wilt voeren en financieel ondersteunen mag u een gift overmaken naar NL09 INGB 0003 0196 62 ten name van P. Boelens, Kollumerzwaag, onder vermelding ‘gift KiKa’.

Of wil je misschien zelfs ook eens mee hardlopen voor KiKa?

Zie voor meer info ook: www.runforkikamarathon.nl of op www.runforkika.nl