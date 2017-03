Twee Friese titels Hercules Harkema

HARKEMA - Zaterdag werden in de Fûgelkamp heren turnwedstrijden gehouden voor de niveaus 11 tot en met 15. Hercules was sterk vertegenwoordigd in deze wedstrijd met jongens in verschillende categorieën.

Wat extra speciaal aan deze wedstrijd was, was dat het niet alleen een tweede ronde was, maar ook meteen een Fries kampioenschap. De eerste en tweede ronde werden samen opgeteld, en de totaalscore leidde tot de titel Fries kampioen op het eigen niveau.

Voor Reinder van Ens was er eremetaal op niveau 12. Reinder heeft 111.70 punten gescoord, wat goed was voor een zilveren medaille. Tevens heeft hij met een totaal van 222.25 punten de hoogste score over twee wedstrijden behaald en kreeg hij ook een gouden ‘pompeblêd’ omgehangen voor de Friese titel.

Voor Sytse Harm Otter, pupil niveau 12, was er ook een persoonlijke overwinning. Hij werd niet alleen derde in deze wedstrijd, maar kreeg ook een zilveren medaille voor het behalen van de tweede plaats van het FK. Sytse Harm had een totaal van 219.60.

Voor Wesley Salters, benjamin niveau 15, was de druk hoog. Hij behaalde vorige keer een gouden medaille en wilde deze graag verdedigen. Het lukte hem ook vandaag de eerste plaats te behalen, wat ook leidde tot een gouden ‘pompeblêd’. Hij had een puntentotaal van 214.90.