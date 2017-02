Succes turnsters WSBF en Set ' m op

FERWERT - De eerste plaatsingswedstrijd voor wedstrijdgroep 4 turnen dames werd zaterdag gehouden in Ferwert. In de categorie instap en pupil 1 was er een medailleregen voor de turnsters van WSBF uit Surhuisterveen.

Bij de instap mocht Lieke Bos het goud en Xiao Mei Harms het zilver mee naar huis nemen.

Amerins Venema behaalde bij de pupillen 1 goud. Kim Zuur behaalde ondanks twee vallen bij balk een derde plek en een vierde plaats was er in dezelfde categorie voor Anouck Hofstede.

Daarna was het de beurt aan de jeugd 2H en Junioren G. In de categorie junior G met een groot en sterk deelnemersveld bemachtigde Yara de Jong een derde plek. Aisha Roskammer werd vierde en een vijfde plek was er voor Gina de Haan.

Fenna Bouma van Set 'm op uit Augustinusga heeft zichzelf overtroffen door de salto van de brug te maken en hierdoor kreeg ze de hoogste score op dit toestel. Ze werd vierde en kreeg daarvoor een bronzen medaille.

De tweede plaatsing voor het Fries kampioenschap zal plaatsvinden op 8 april in Kollum.