Turnsters WSBF op podium

HURDEGARYP - Tijdens de eerste plaatsingswedstrijd van groep 3 kwamen de meeste turnsters van WSBF uit Surhuisterveen voor het eerst uit in een hoger niveau. Dit resulteerde meteen in de eerste wedstrijd voor een aantal turnsters al uit in een plek op het podium

Marrit Sietzema pakte overduidelijk het goud, Amanda Vegelin behaalde in een jongere categorie een zilveren medaille en Anouck van der Bij behaalde eveneens een medaille in dezelfde categorie. Sharon Mozes en Aukje Boomsma vielen met een vierde plaats net buiten het podium net als Fleur Vegter die ondanks een foutje bij vloer toch nog een vijfde plek wist te bemachtigen in een zwaar deelnemersveld.

In Ferwert zal op 25 maart de tweede wedstrijd zijn. Hier moeten de turnsters nogmaals het nodige uit de kast halen om een plaats te bemachtigen voor het Fries kampioenschap turnen. Zaterdag moeten de meisjes van de derde divisie aantreden in Assen

op het districtskampioenschap. Op dit niveau wist Baukje Wassenaar vorig jaar nog Nederlands kampioen te worden bij het onderdeel vloer

Daarnaast moeten ook op dezelfde dag de talentjes van WSBF aantreden in Dokkum voor hun eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen en zullen acroteams van WSBF deelnemen in Drachten aan de derde plaatsingswedstrijd voor het Fries kampioenschap.