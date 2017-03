Turnmedailles WSBF en Hercules

FERWERT - In Ferwert werd de tweede plaatsingswedstrijd turnen gehouden voor wedstrijdgroep 3.

In de categorie pupil 2 D3 wist Elsa de Vries van WSBF uit Surhuisterveen in een sterk en groot deelnemersveld een mooie bronzen medaille te bemachtigen.

Marrit Sietzema turnde in de categorie Pupil 2 D2 strakke, overtuigende oefeningen en dit werd beloond met een gouden medaille. Amanda Vegelin werd in Ferwerd eerste in de categorie pupil 1 D4 na het turnen van een goede wedstrijd. In Hardegarijp behaalde zij in januari al het zilver en is dus net als Marrit Sietzema al zeker van deelname aan het Fries kampioenschap in Harkema.

Voor zowel Marrit Posthumus als Esmee de Vries van Hercules Harkema was er in de eerste wedstrijd een medaille. Na een goed geturnde wedstrijd kreeg Marrit Posthumus een zilveren medaille omgehangen.

In de tweede ronde was het wederom spannend voor Bonnie Kiers en Dione Schippers. Het lukte Bonnie ditmaal om haar scores te verbeteren en eindigde op een tweede plek.

Anouk Kooistra, Marit de Vries en Roëlla Hoekstra kwamen in de laatste ronde uit in het niveau jeugd D2. Voor Roëlla was de wedstrijd een persoonlijke overwinning. Ze turnde voor het eerst arabier flik flak op de mat en deed de salto uit de brug. Deze persoonlijke overwinning werd ook nog eens bekroond met een zilveren medaille voor de derde plek.