Hercules Harkema succesvol op twee wedstrijden

DOKKUM - Op 28 januari werden de turnwedstrijden voor de jongste clubleden gehouden in Dokkum. Hieraan deden vijf leden van Hercules Harkema mee. De dames turnden keurige oefeningen op sprong, brug, balk en vloer.

Ines en Jildou wisten een podiumplek te bemachtigen. Ze werden respectievelijk vierde en eerste. Door een telfout is Isa Jongeling zonder medaille naar huis gegaan, terwijl zij óók een gouden medaille had moeten krijgen. Dit wordt rechtgezet. De dames kunnen op 1 april in Surhuisterveen hun oefeningen nogmaals laten zien, waarna ook duidelijk zal zijn wie zich heeft geplaatst voor het Fries kampoenschap.

In Drachten was het de hele dag glitter en glamour bij de acrowedstrijden. Over de hele dag verdeeld deden vijf teams van Hercules mee. Het team E-plus Joukje Hoekstra en Bonnie Kiers, die ook bij Set’m op trainen, wist een keurige oefening neer te zetten en als winnaar van deze categorie met de gouden medailles naar huis te gaan.

Het instaptrio Anouk Kooistra, Judith Veenstra en Demi Veenboer had juist een titel te verdedigen. De eerste wedstrijd werden ze eerste en dat zorgde toch wel voor een beetje extra druk tijdens deze voorronde. Hun uitstekende oefening was ook deze keer weer goed voor goud.