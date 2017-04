TTV Buitenpost 1 wint ook laatste thuiswedstrijd

BUITENPOST - Hekkensluiter De Treffers 3 uit Klazienaveen kwam zaterdagmiddag op bezoek bij de koploper Buitenppost. Er moest gewonnen worden door Buitenpost en het liefst zo ruim mogelijk, aangezien de nummer 2 op vrijdagavond al met 9-1 had gewonnen.

Het werd uiteindelijk een 7-3 overwinning voor Buitenpost waar André Folmer en Johan Bosma hun drie partijen in winst om konden zetten. Jelle Bouwer won eenmaal. Het dubbel van Bosma en Bouwer ging verloren. De voorsprong op de nummer twee bedraagt nu vijf punten en komende zaterdag is de onderlinge confrontatie in Franeker.