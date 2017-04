Trainer VV Buitenpost 2

BUITENPOST - Robert Kleefstra uit De Westereen gaat volgend seizoen het tweede elftal van Voetbalvereniging Buitenpost trainen. Hij volgt Auke Bosma op die hoofdtrainer wordt bij ASC '75.

Kleefstra is nu voor het tweede jaar assistent-trainer bij tweedeklasser GAVC uit Grou. Hij is geen onbekende van VV Buitenpost. Eerder was hij er drie jaar trainer van de A1-junioren.

Kleefstra wil graag het gat tussen het tweede en eerste elftal kleiner maken. Daarnaast wil hij dat spelers die in de hoofdmacht net buiten de boot vallen met veel plezier in zijn ploeg gaan voetballen, net als eerste elftalspelers die terugkomen van een blessure en weer ritme op willen doen.