Terugkeer keeper 't Fean'58

SURHUISTERVEEN – Na enkele seizoenen Drachtster Boys en Oranje Nassau keert doelman Jelmer van der Meer terug naar 't Fean'58, de club waar hij zijn carrière begon.

De geboren en getogen Feanster verhuisde vorig jaar van Groningen naar Sneek en besloot derhalve een rustpauze in te lassen. Met de restrictie dat hij in noodgevallen gebeld kon worden door zijn laatste club, hoofdklasser Oranje Nassau. Aldus geschiedde. Terwijl Jelmer zo nu en dan al meetrainde bij de blauwhemden uit Surhuisterveen, ontstond er al in november een keepersprobleem bij de hoofdklasser. Doelman Alex van Stralendorff liep een langdurige schorsing op, Jelmer kwam zijn belofte na en verdedigt het doel van Oranje Nassau sinds die tijd tot grote tevredenheid van de Stad-Groningers.

Hoewel de 29-jarige doelman meer opties had, koos hij ervoor om het volgende seizoen het doel van ’t Fean ’58 te gaan verdedigen.