Tennisclub Buitenpost jubileert

BUITENPOST - Tennisclub Buitenpost bestaat dit jaar vijftig jaar en dit wordt gevierd op zaterdag 10 juni 2017. De festiviteiten beginnen om 13.00 uur.

Er wordt onderzocht of een clinic met een bekende Nederlandse tennisser mogelijk is. Ook is er een snelheidsmeting van de service, waaraan alle leden en oud-leden naar hartenlust kunnen deelnemen. Tegen het einde van de middag (rond 17.30 uur) is er een officieel gedeelte met genodigden. Uiteraard gaat dit gepaard met een praatje, een hapje en een drankje.

Geruisloos zal de jubileumdag overgaan in een gezellige feestavond. Het bestuur zoekt contact met oud-leden. Velen zijn uit Buitenpost vertrokken of zijn binnen Buitenpost verhuisd en het bestuur hoopt iedereen ook op deze manier te bereiken. Want met allen die de tennisclub een goed hart toedragen wil men het jubileum vieren. Het is dus zaak dat op de jubileumdag zoveel mogelijk oud-leden aanwezig zijn. Bent u oud-lid, donateur, sponsor meldt u zich dan even? Dat kan door een telefoontje te plegen naar de secretaris van de vereniging, Marjolein Schraag 0511 541382 in Buitenpost en/of stuur een email naar mail@tv-buitenpost.nl. Bezoek de website van de vereniging www.tv-buitenpost.nl .

Ook is de vereniging te vinden op Facebook onder 'Tennisvereniging Buitenpost' en 'Vrienden die de Tennisvereniging Buitenpost leuk vinden'. Op de website, Facebook en de locale kranten wordt alles regelmatig gepubliceerd, dus blijf up-to-date met alle informatie over de tennisvereniging.