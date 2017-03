Tennisclinics Drogeham

DROGEHAM - Beginners of mensen die al lang niet meer hebben getennist, kunnen bij tennisclub T.C. De Delte in Drogeham op een laagdrempelige manier kennismaken met tennis.

De club organiseert twee gratis tennisclinics van tennisleraar Niels de Haan op 27 maart en 3 april. De clinics zijn bedoeld voor volwassenen. Voor de jeugd zijn er andere kennismakingsactiviteiten, waaronder schooltennislessen.

Het aanschaffen van rackets en ballen is niet nodig voor de tennisclinics. Aanmelden voor de clinics kan tot en met 19 maart via secretaris@tcdedelte.nl. De club verzorgt ook betaalde tennislessen.

T.C. De Delte is een tenniskidsclub met een bloeiende groep jeugdleden en een speciaal programma voor kinderen tot twaalf jaar. Zij kunnen op hun eigen niveau meedoen aan verschillende activiteiten, toernooitjes en tennislessen. Daarnaast biedt de club samen met de school in Drogeham en met steun van de gemeente schooltennislessen aan. De schooltennislessen worden gegeven op 30 maart en 6 april. Neem voor meer informatie over de jeugdactiviteiten contact op met jeugd@tcdedelte.nl. Meer informatie is ook te vinden op de website www.tcdedelte.nl.