Talenten naar eerste selectie VV Buitenpost

BUITENPOST - Vier jeugdige talenten sluiten in het nieuwe seizoen aan bij de eerste selectie van VV Buitenpost. Marvin Heidstra, Chiel de Jong, Martijn Douma en Durk de Haan maken de overstap van VV Buitenpost Onder 19 naar het vlaggenschip. Hiermee zorgt de professionele jeugdopleiding met gediplomeerde trainers opnieuw voor aanwas van nieuw talent voor het eerste elftal.

Trainer René van der Weij is blij met de nieuwe lichting jeugdspelers. “Werken met jeugd en ze op een goede manier inpassen in het elftal is prachtig en een uitdaging voor een trainer”, aldus Van der Weij. VV Buitenpost wil dat er jeugd doorstroomt zodat er voor het publiek een herkenbaar, aansprekend eerste elftal op zaterdag voetbalt. “Volgend seizoen hebben we een selectie van 20 spelers waarvan er 15 uit Buitenpost of de eigen opleiding komen. Dat is toch prachtig!”

Volgens Van der Weij hebben de vier jonge spelers aantoonbare kwaliteiten. Hij is ervan overtuigd dat ze het niveau in de eerste klasse aankunnen. Inmiddels hebben ze alle vier dit seizoen hun debuut in het eerste elftal gemaakt.