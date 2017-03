't Fean'58 overtuigt weer niet

SURHUISTERVEEN – In de thuiswedstrijd tegen VIOD wist ’t Fean ’58 zich niet te revancheren na de nederlaag tegen Anjum. Het blijft sprokkelen voor de Feansters, die na de 1-1 tegen de ploeg uit Driezum zakten naar de negende plaats op de ranglijst. De doelstelling, een notering in het rechter rijtje, kan voorlopig in de ijskast.

“We hoeven ons geen illusies te maken, het is voor ons een verloren seizoen”, concludeert aanvoerder Willem van Kammen nu al, dit met nog zes wedstrijden te gaan. “Directe handhaving, daar moeten we ons op richten, de nacompetitie ontlopen.”

Het begint steeds meer een teleurstellend seizoen te worden voor ’t Fean ’58. Na 19 seizoenen onafgebroken in de tweede klasse is het nu ook aanmodderen op een niveau lager. Dat het tegen VIOD nog bij een gelijkspel bleef, daarover mocht de thuisclub niet klagen. Met name in de tweede helft kwamen de bezoekers sterk terug.

De blauwhemden hadden in het eerste half uur de pech dat André van der Molen keihard op de lat knalde en John Notebomer de bal op paal mikte. Al was VIOD ook dichtbij een treffer toen twee man volkomen vrij voor doelman Theo van der Meer opdoken, die knap redde door de bal van de schoen te plukken. Toch kwam ’t Fean ’58 na een half uur op voorsprong. Doelman Otte Visser kreeg de bal niet klemvast na een schuiver van Raoul Dijkstra, waarna André van der Molen de bal voor het intikken had (1-0). Het gevaar van de bezoekers kwam vooral uit de vele corners, waarbij steeds het hoofd werd gezocht van aanvoerder Roelof van der Veen. De gevaarlijkste man bij VIOD was de snelle Bauke Visser. Hij stond dan ook aan basis van de enige goal. Zijn voorzet werd door Ruben Roodhart binnengeschoten (1-1).