’t Fean ’58 laat buur Rottevalle struikelen

SURHUISTERVEEN – “Een gelijkspel, dan ben ik al lang blij”, merkte een fanatieke aanhangster van de thuisclub op met nog vijf minuten op de klok. Op dat moment leidde Rottevalle met 0-1 en slechts een wonder leek de thuisclub nog te kunnen redden. Dat wonder kwam er tot verbijstering van de fans van Rottevalle en tot grote vreugde van de aanhang van de thuisclub. Het scorebord loog niet: 3-1.

Voor Rottevalle-trainer Minno van der Werff was het een ietwat rare middag. De oud-speler van de blauwhemden lastte na enkele jaren Rottevalle te hebben getraind een rustpauze in. Zijn opvolger Jan Pasveer kreeg echter te maken met gezondheidsproblemen en zo kon het gebeuren dat Van der Werff al snel terugkeerde bij de dorpsclub uit Smallingerland. Meer cruciaal is het feit dat Minno van der Werff volgend jaar samen met Mark Bosma de scepter zwaait bij ’t Fean ’58. Het speelde geen rol in de aanloop naar de derby. “Nee, van een dubbel gevoel had ik geen last”, zo sprak de interim-coach na afloop in de gezellige catacomben van de Feansters. “Wel vind ik het verrekte jammer voor de jongens natuurlijk. Een gelijkspel hadden wij wel verdiend.”

Adembenemende slotfase

Na een wedstrijd waarin de thuisclub in de eerste helft het betere van het spel had leken de gasten aan het langste eind te trekken. Jorrit Schra beloonde zijn ploeg na een uur spelen in een goede fase na zwak verdedigen van de blauwhemden en schoot prima binnen (0-1). Schra deed wat de Feanster spitsen in enkele kansrijke situaties nalieten. Of de schreeuw van de fans van de thuisclub om een wissel invloed had op de keus van de technische staf om Erwin Tabak in te brengen blijft een raadsel, maar bleek wel beslissend. Een wanhoopsschot van de prima acterende André van der Molen bleek ineens een teken van een ongelofelijke wederopstanding. In de laatste minuut van de officiële speeltijd passeerde Erwin Tabak de betrouwbare doelman van de gasten en zorgde voor de niet meer verwachtte gelijkmaker ((1-1).

In de adembenemende slotfase, of eigenlijk extra tijd probeerden de blauwhemden nog een overwinning uit de strijd te slepen. Joost Nieuwenhuis speelde zijn tegenstander uit, zette hard voor, en was het een andere invaller die binnenkopte. Helaas voor de gasten was het de ongelukkige Geert van der Meulen die zijn eigen doelman passeerde. (2-1). Nog éénmaal probeerde Rottevalle het maar de thuisclub counterde middels Erwin Tabak en noteerde de geflatteerde 3-1 overwinning op het scorebord. “Dat verwacht je niet meer”, analyseerde trainer Yko de Boer van de thuisclub. “Met nog een kwartier te spelen gingen de koppies hangen en dacht ik: kom op nou jongens.” Al met al overheerste het gevoel dat een gelijkspel beter op zijn plaats was geweest.