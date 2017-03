Survivalgeweld barst los in Kootstertille

KOOTSTERTILLE - Zondag 12 maart houdt Stichting Survival Kootstertille (SSK) haar zestiende survivalrun. Ook deze editie van de Biddle Survivalrun belooft een speciale te worden. De eerste deelnemers zullen na het klinken van het startschot om 9.30 uur van start gaan. Daarna zullen nog 71 startgroepen met in totaal meer dan 1500 atleten volgen, wederom een recordaantal.

Categorieën

Om de survivalrun voor een brede selectie sporters aantrekkelijk te maken zijn er dit jaar enkele nieuwe categorieën bijgekomen. Voor de 8- en 9-jarigen draait er dit jaar een pilot met de bedoeling dat dit een vaste wedstrijdcategorie gaat worden. Deze jonkies gaan als eerste van start, vlak voor de Hege Bult. Zij lopen een kort parcours van vier kilometer en finishen net als de andere atleten op het grote finishterrein. De acht kilometer recreatief is dit jaar opgesplitst in een lichte en een zware categorie. De lichte categorie is voor iedere atleet toegankelijk, de zware categorie alleen voor Survivalrun Bond Nederland (SBN) leden. Ook is de elf kilometer recreatief vanaf dit jaar alleen toegankelijk voor SBN leden.

Ook ziet u de vertrouwde wedstrijdcategoriën weer voorbijkomen; de drie jeugdcategorieën, de 8 kilometer en de 11 kilometer. Dit jaar ontbreekt de 17 kilometer in Kootstertille. De laatste categorieën die van start gaan zijn de ouder-kind-run en de Funrunners. Zij lopen een afstand van 5 kilometer en kunnen op een laagdrempelige manier kennismaken met de surivalsport.

Livemuziek en fietsroute Het startterrein is net zoals afgelopen jaren midden in het dorp bij het Tillehûs. Er enkele tenten op het terrein waarin livemuziek door Johan Timersma ten gehore wordt gebracht. Langs het parcours is ook dit jaar weer een fietsroute, deze staat met bordjes aangegeven en een routekaartje is verkrijgbaar bij de infotent op het start-/finishterrein.

Ook over de thuisblijvers is nagedacht. Dit jaar wordt de run voor het eerst via een livestream in beeld gebracht. Dit betekent dat het complete evenement de hele dag lang live wordt uitgezonden. Houd hiervoor het facebookevenement Biddle Survivalrun 2017 in de gaten.