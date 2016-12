Surhuisterveen bijna klaar voor fietscross

SURHUISTERVEEN - De fietscross van Surhuisterveen wordt woensdag 4 januari extra zwaar voor de deelnemers, dankzij een nieuwe ‘fietsbult’.

Wendy Oosterwoud uit Ureterp aan het trainen voor de Centrumcross van Surhuisterveen. Ze is met fiets en al over een balk gesprongen. Foto: Klaas Rozema

Wethouder Jouke Spoelstra (CDA, sport) van Achtkarspelen nam donderdagmiddag samen met de tienjarige Josia Otten de fietsbult in Surhuisterveen in gebruik.

De bult is speciaal aangelegd als hindernis voor het NK Veldrijden in 2018. De fietsbult wordt al tijdens het veldrijkampioenschap op 4 januari gebruikt door deelnemers van de centrumcross. Die is verdeeld in vier verschillende klassen. Om half twaalf beginnen de amateurs, twee minuten later de masters, om één uur de vrouwen en om half drie de elite en de beloften.



Opvallende deelnemers bij de elite zijn onder andere de toppers Lars van der Haar, Lars Boom (meermalen wereldkampioen), Corné van Kessel (winnaar vorig jaar) en Jens Dekker (vorig jaar wereldkampioen junioren). Uit de regio gooit Gosse van der Meer uit Surhuizum hoge ogen. Bij de vrouwen is Marianne Vos de meest opvallende deelnemer: zijn won de Centrumcross al zeven maal en is meervoudig wereldkampioen bij cross en op de weg.



Andere vrouwelijke kanjers uit de regio zijn onder andere Anouska Koster uit De Westereen (ook Nederlands kampioene op de weg, afgelopen zomer in Zeeland) en Wendy Oosterwoud uit Ureterp. Oosterwoud heeft er zin in: “It is in soarte fan lange sprint foar ús, sa’n cross-wedstriid duorret mar fjirtich minuten.”



Ze is van plan eind januari af te reizen naar Zuid-Spanje, om daar veertien dagen te trainen op het klimmen in de bergen. “Dat fyn ik it moaiste wurk. Mar ja, yn Nederlân kinst hast net klimme, behalve yn it suden fan Limburch. Dêr traine wy ek gauris.”

Bij de amateurs zijn Eddy van IJzendoorn en Erik Dekker kanshebbers. Gerard Wijma uit Surhuisterveen rijdt op een thuisbaan. Wie weet kan hij nog wat extra oefenen op de nieuwe zandbult. De centrumcross is ter plekke gratis te zien, op internet en ‘s avonds op tv (NOS en Omrop Fryslân).