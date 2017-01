Succesvolle turndag voor Hercules

STIENS/HURDEGARYP - De jongens van Hercules Harkema gingen zaterdag naar Stiens, om deel te nemen aan een turnwedstrijd. in de eerste ronde mocht Wesley Salters direct een eerste plek meenemen.

Sytze Harm Otter mocht de derde prijs ontvangen. Reinder van Ens turnde een nette wedstrijd, deed met de besten mee en mocht de tweede plek bezetten. De heren zijn nog in de race voor het Fries kampioenschap. Hun laatste competitiewedstrijd voor het kampioenschap is op 4 maart in de eigen hal in Harkema.

De meisjes hadden eerste plaatsingswedstrijd in Hurdegaryp. Marrit Posthumus was oppermachtig. Op sprong wist ze de hoogste score van de groep te halen. Na een val op de balk bleef ze de rest alsnog voor en kreeg ze een gouden medaille.

Vol enthousiasme begonnen de meiden Esmee Frankes en Sita Postma aan hun eerste ‘echte’ wedstrijd en behaalden respectievelijk een derde en tweede plaats. Voor Bonnie Kiers was het podium het doel en in een sterk deelnemersveld wist zij een derde plaats te behalen.

Vervolgens waren de meiden in niveau jeugd 1 D2 aan de beurt. Ze moesten op het minst leuke toestel, balk, beginnen en hier wist Anouk zich staande te houden. Door de hele wedstrijd stabiel te turnen behaalde ze een derde plaats. De dames hebben hun tweede plaatsingswedstrijd op 25 maart.

Hercules heeft in totaal tien medailles in de wacht gesleept. Een resultaat waar de trainers, ouders en deelnemers trots op kunnen zijn.