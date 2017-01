Succesvol weekend Set ' m op

DOKKUM/DRACHTEN - De turnsters van Set ‘m uit Augustinusga deden mee aan de turnwedstrijd in Dokkum en de acrowedstrijd in Drachten. Op beide wedstrijden waren de turnsters succesvol en behaalden maar liefst negen medailles.

Krista Nicolai mocht het in Dokkum in de categorie instap D4 opnemen tegen meer dan 30 turnsters en turnde prachtige oefeningen waarmee ze goud behaalde. Shenia Feenstra turnde in de categorie Pre-instap 2 RFD4 en won een zilveren medaille. Kaylee van Dijk (pre-instap 2RF DF) liet de jury mooie oefeningen zien en werd derde.

In Drachten werd de derde plaatsingswedstrijd gehouden voor acro op D-, E en Instapniveau. Jannie de Beer en Samantha Brandsma waren gebrand om een mooie oefening in E-senior neer te zetten en dat lukte hen goed. Zij behaalden het zilver. In de categorie E-senior kwamen er twee trio’s uit voor Set ‘m op. Jinke van Wieren, Hendrike Bronsema en Marijn Triemstra lieten een sterke oefening zien waarmee ze op de derde plaats eindigden.

Het duo Anne Marit van der Merk en Nienke Veenstra liet in hun eerste wedstrijd zien wat ze in huis hebben. Zij toonden de jury een prachtige oefening en dat werd beloond met het goud. In dezelfde categorie was het voor Grietsje Beerda en Sanne van den Berg hun tweede wedstrijd. Zij bewezen in de categorie D-junior wat ze in hun mars hebben en behaalden een mooie tweede plaats.

Iris Nauta en Myrthe Bouma behaalden in de categorie E-Plus nette punten op zowel technisch als artistiek en kregen het zilver. In de categorie E-junior kwam het duo Alisha van der Veen en Marrit Posthumus uit voor Set ‘ op. Hun oefening werd beloond met een bronzen medaille.