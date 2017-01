Sterke start acroseizoen voor Set ‘m op

MARUM - Set ‘m op uit Augustinusga is afgelopen weekend sterk gestart bij de eerste Acrowedstrijd van het nieuwe seizoen op D/E-niveau. In het Groningse Marum werden zaterdag en zondag maar liefst vijf prijzen in de wacht gesleept, één gouden, drie zilveren en één bronzen medaille.

Zaterdag werd het duo Grietsje Beerda en Sanne van den Berg beloond met een tweede prijs voor hun prachtige oefening op junior D-niveau, een sterke categorie. Voor het trio Ilse Postma, Lena van Dijk en Marike Zuidersma was het hun eerste wedstrijd in de categorie E-Instap. Hoewel het nog even wennen was lieten zij ook de jury een mooie oefening zien dat werd beloond met een tweede prijs. Shenia Feenstra en Kyara Broos starten het seizoen sterk en mochten de eerste plaats innemen op het erepodium. Zij toonden hun lenigheid in een sierlijke oefening in de categorie E-junior.

Op zondag viel Set ‘m op opnieuw in de prijzen. Amber Huizenga en Anniek van Santen starten het seizoen sterk met hun eerste optreden. Zij kregen het zilver omgehangen voor hun nette oefening in de categorie E-instap. Ook Britney Vierhoven en Krista Nicolai lieten een mooie oefening zien. Ondanks een klein foutje behaalden ze een derde prijs.