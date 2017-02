Spelmaker HHC naar

Harkemase Boys

HARKEMA - Kevin Mennega speelt vanaf volgend seizoen voor Harkemase Boys. De aanvallende middenvelder van 23 jaar komt over van tweededivisionist HHC Hardenberg. Mennega kan ook op de vleugels uit de voeten, is graag aan de bal en zoekt de combinatie.

De voormalig jeugdspeler van FC Groningen en PEC Zwolle maakte twee jaar geleden de overstap naar HHC Hardenberg. In zijn eerste seizoen bij HHC was Mennega al snel een vaste kracht, totdat hij een zware knieblessure opliep. "Ik ben net terug van die kruisbandblessure en wil weer spelen op het hoogst haalbare niveau", vertelt Mennega. "Bij HHC krijg ik geen speeltijd meer. Ik hoop volgend seizoen bij Harkemase Boys weer veel te spelen en mijn steentje bij te dragen aan het team."

Mennega woont in Groningen en volgt daar de opleiding Medisch Laboratoriumonderzoek aan de Hanzehogeschool. Hij sprak al met voormalig ploeggenoot Karel IJzerman (de twee speelden samen bij PEC Zwolle) over Harkemase Boys: "Karel was heel positief over de club. Ik wil het huidige seizoen bij HHC goed afronden en dan volgend seizoen met frisse moed in Harkema beginnen."