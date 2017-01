Spelers langer bij Harkemase Boys

HARKEMA - De spelers Erich Jongeling, Henny Bouius, Robert Stelpstra en Jens Jurn Streutker van Harkemase Boys verlengen hun verblijf op sporparkt De Bosk allemaal met een jaar.

De in Harkema woonachtige Jongeling (al meer dan 100 wedstrijden in Harkemase Boys 1) kwam afgelopen zomer voor zijn derde periode naar de Boys. Burgumers Bouius en Stelpstra zijn sinds respectievelijk 2014 en 2015 actief op De Bosk. Stelpstra is over de laatste twee seizoenen de meest trefzekere speler van de Harkiten. Centrumverdediger Jens Jurn Streutker kwam Harkemase Boys begin dit seizoen versterken.

Rolf Dijk, Marco Biegel en Stefan Korf vertrekken per direct bij Harkemase Boys. Dijk maakte in 2015 de overstap van ONS Sneek naar De Bosk en Biegel kwam afgelopen zomer van ONB naar de Boys. Vanwege een verandering in hun werksituatie - ze moeten allebei op zaterdag werken - kunnen ze het voetbal niet meer combineren met hun werk. Met Stefan Korf is in goed onderling overleg afgesproken om de verbintenis eveneens per direct te verbreken. Korf kwam, mede vanwege blessures, weinig aan spelen toe.

Inmiddels is Harkemase Boys met twaalf selectiespelers een verlenging overeengekomen.