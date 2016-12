Wandeltocht 'Slach om 'e Toer'

SURHUIZUM - Traditiegetrouw wordt aan het einde van het jaar vanuit Surhuizum weer de wandeltocht ‘Slach om ’e Toer’ georganiseerd. Het is de organisatie wederom gelukt om een prachtige route uit te zetten, die dit jaar ten zuidoosten van het dorp wordt gelopen op woensdag 28 december.

Vanuit MFC ‘De Delfeart’ in Surhuizum gaan de drie routes richting Surhuisterveen, waar de provinciegrens wordt overgestoken. Een groot deel van de route voert dit jaar door het Westerkwartier. De wandelroutes voeren grotendeels over verharde wegen, met enkele passages over onverharde paden en door weilanden die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek. Alle drie de routes eindigen weer in ‘De Delfeart’.

De Surhúster kuiertocht is niet alleen een tocht voor de doorgewinterde loper, maar met name de kortere afstanden zijn ook uitermate geschikt om met het gezin te lopen. Bovendien kunnen kinderen tot twaalf jaar gratis deelnemen. ‘Slach om ’e Toer’ is een goed verzorgde tocht met versnaperingen en voldoende rustpunten. Bovendien krijgt iedereen na afloop een warm bord snert en ligt er voor iedereen een fraaie herinnering klaar.

De zevende editie van deze midwintertocht bestaat uit drie verschillende routes met afstanden van 10, 20 en 30 kilometer. Het inschrijfgeld is respectievelijk € 5,00, € 6,00 en € 7,00. De start en finish van de tocht is bij MFC ‘De Delfeart’ aan de Bartemerwei in Surhuizum. De starttijden zijn: 30 kilometer tussen 8.30 en 9.30 uur, 20 kilometer tussen 9.00 en 10.00 uur en 10 kilometer tussen 9.30 en 12.00 uur. Het startbureau sluit om 16.30 uur. Meer informatie en het laatste nieuws kunt u vinden op www. slachometoer.frl of volg ons op Facebook en Twitter via slachometoer.