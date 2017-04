SC Kootstertille kortwiekt titelkansen GSVV

KOOTSTERTILLE – Al vanaf minuut een liep GSVV achter de feiten aan want thuisclub SC Kootstertille kende zaterdag een pikstart door binnen een minuut al een voorsprong te nemen. De Tilsters speelden een geconcentreerde subtopper en ondervonden beduidend minder tegenstand dan waar vooraf op was gerekend. Met de meer dan verdiende 3-1 overwinning verstevigde SC Kootstertille de derde plaats die aan het eind van het seizoen nacompetitie oplevert. De titelkansen voor GSVV uit Gerkesklooster lijken na de nederlaag nagenoeg verkeken.

De Tilsters zijn aan een indrukwekkende reeks bezig want met de achtste overwinning op rij werd het oude clubrecord uit het seizoen 1963-1964 uit de boeken geschreven. Ook het eerste doelpunt in de subtopper tegen GSVV betekende een clubrecord want deze viel al na 39 seconden spelen. Aize Storm leverde van achteren uit een splijtende pas richting Tom van der Veen, die op volle snelheid naar binnen sneed en de bal perfect langs doelman Johannes van der Meer in de verste hoek krulde: 1-0.

De bezoekers dwongen daarna een tiental minuten overwicht af, maar verder dan een schot van Lars Niewijk uit de tweede lijn kwam men niet. Tom van der Veen had na een kleine twintig minuten spelen een tweede treffer op zijn schoen, maar strandde op doelman Van der Meer. Vlak voor rust kwam GSVV nog een keer dichtbij de gelijkmaker maar Gerbert van der Heide wachtte te lang met afdrukken en stuitte op doelman Albert Jan Merkus. De rebound van Marco Kooistra scheerde vervolgens rakelings over de Tilster lat.

In de rust bleef GSVV doelman Johannes van der Meer geblesseerd achter wat zichtbaar aan het zelfvertrouwen van de gasten knaagde. In de tweede helft zou SC Kootstertille een maatje te groot blijken, maar het duurde tot de vijfenzestigde minuut voordat de tweede treffer zich aandiende. Tom van der Veen leverde een uitstekende voorzet op Jouke Waaksma Bzn af, die de bal perfect via de grond inkopte en invaller doelman Jitze Auke Bremer volstrekt kansloos liet: 2-0. Waaksma had een minuut later ook voor 3-0 moeten zorgen toen hij de bal onbedoeld via doelman Bremer in de voeten kreeg aangereikt. Te gehaast ramde de Tilster schutter het speeltuig over het vijandelijke doel.

Toen de thuisclub ietsjes gas terug nam gaf men GSVV toch weer hoop op een beter resultaat. Zo wist Tille doelman Merkus eerst nog een vrije schop van Lars Niewijk onschadelijk te maken, maar werd hij zes minuten voor afloop alsnog geklopt. Marco Kooistra profiteerde van teveel vrijheid in de Tilster defensie en kon de voorzet van Wichard Alink ongehinderd binnenschieten: 2-1. Zou het dan toch nog spannend worden? Nee want de thuisclub tekende vijf minuten na de tegentreffer via een schitterende aanval voor de definitieve knock-out. De uitstekend ingevallen Harmen Tabak leverde precies op maat een breedtepas af richting de eveneens ingevallen Wilco van der Heide. Met een droge schuiver bepaalde Van der Heide de eindstand tenslotte op 3-1.