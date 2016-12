Salsa Latin Solo wintercursussen van start

BUITENPOST/BURGUM - Op 1 december 2016 is de Cubaanse rumba uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Daarmee is het opgenomen op 'De representatieve lijst van het immaterieel erfgoed van de mensheid van UNESCO'. In Buitenpost en Burgum start in januari een wintercursus.

De rumba is nauw verwant aan de Cubaanse salsa en mix van beide dansen heet 'salsa con rumba'. Liefhebbers kunnen aspecten van deze dans leren tijdens de Salsa Solo wintercursussen bij Hildansa. Deze gaan begin januari van start.

Salsa Latin Solo is solo dansen in een gezellige groep op salsa en andere latinritmes zoals chachacha, merengue, bachata en reggaeton. Het is dansen zonder danspartner. Dansplezier staat voorop. In de salsa is er ook aandacht voor Afrikaanse elementen zoals rumba. De lessen zijn geschikt voor jong en oud. De oudste cursist is 84 jaar, de jongste 22.

Na de kerst start de wintercursus van elf lessen. Belangstellenden kunnen eerst een gratis proefles volgen. Op maandagavond 9 januari om 19.00 uur in Dansschool Swing Sensation in Buitenpost en op vrijdagochtend 13 januari om10.30 uur in Bewegingscentrum Reset in Burgum. Aanmelden en meer informatie: www.hildansa.nl,