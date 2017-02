Ruime overwinning tafeltennissers Buitenpost

BUITENPOST - Koploper Buitenpost 1 behaalde in de derde speelronde opnieuw een ruime overwinning in de noordelijke tweede divisie van de tafeltenniscompetitiE.

Vrijdagavond werd voor de tweede keer binnen een week gewonnen van DTTC '78 1: 2-8. André Folmer en Jelle Bouwer waren weer goed op dreef en pakten allebei drie overwinningen. Johan Bosma voegde hier keurig een punt aan toe en ook het dubbelspel van Folmer en Bosma werd in winst omgezet.

In de volgende ronde komt de nummer twee op bezoek in Buitenpost.

Uitslagen overige teams:

Noordelijke 2e divisie B: Assen 4 - Buitenpost 2 5-5 (Rolf Smid 3, Joost Mulder 1, Bennert Jongsma 1)

1e klasse B: YOS 1 - Buitenpost 3 5-5 (Rolf van Essen 3, Jelmer de Vos 2)

2e klasse C: Dokkum 3 - Buitenpost 4 6-4 (Harry Antonissen 2, Jelmer de Graaf 1, dubbel)

3e klasse E: Buitenpost 5 - ANJA 3 4-6 (Arjan Wiersma 2, Nuas Yonnus 1, dubbel)

4e klasse D: Buitenpost 6 - Westenkwartier 2 4-6 (John Winters 2, Hans Harkema 1, Wichard Pander 1)

5e klasse D: Buitenpost 7 - Dokkum 5 1-9 (Kevin Versluijs 1)