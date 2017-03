Rolf Dijk kiest voor VV Buitenpost

BUITENPOST - Rolf Dijk gaat het komende seizoen voor VV Buitenpost spelen. De 24-jarige aanvaller uit Ureterp kwam het afgelopen anderhalf jaar uit voor Harkemase Boys.

Dijk heeft zin in de nieuwe club, waar hij een positief beeld van heeft. "Bûtenpost is ambisjeus en in echte Fryske klup mei in goeie sfear. It is der gesellich, dat fyn ik ek hiel belangryk." Aanvaller Simon Schreiber verlaat Buitenpost. In verband met de reistijd gaat de student voetballen in zijn woonplaats Groningen.

Dijk voetbalt op dit moment voor zijn oude club Oerterp. Omdat hij in Harkema dit seizoen niet aan spelen toekwam, liet hij zich na de winterstop overschrijven naar de zondag derdeklasser in zijn woonplaats, ook omdat hij op zaterdag werkt. "Ik ha foarich jier in fantastysk seizoen spile by Harkemase Boys. It is hiel spitich dat ik no yn it twadde terjochte kaam. Ik sjoch út nei de earste klasse. Ik wol by Bûtenpost bewize wat ik wurdich bin", zegt de pabo-student.

Dijk heeft voor Harkemase Boys twee seizoenen bij Topklasser ONS Sneek gespeeld, nadat hij in 2013 overkwam van Oerterp. Dijk is een veelzijdige aanvaller die overal speelt in de voorhoede en op het middenveld. Hij heeft een goede techniek en kan goed zijn tegenstander passeren. "Ik kin in oar yn skoaringsposysje bringe en ek sels in doelpuntsje meipikke."



Trainer René van der Weij is erg blij met Dijk als aanwinst. "Rolf heeft heel veel kwaliteiten. Hij is erg snel, kan scoren en heeft een goede een-op-eenactie. We hebben met Rolf gesproken en daaruit bleek meteen dat hij ook goed in de groep gaat passen." Van der Weij is ervan overtuigd dat Buitenpost een goede uitdaging is voor de aanvaller. "En bij ons kan hij zeker het plezier in het voetballen weer terugvinden." Eerder al maakte ook verdediger Robin Huisman de Jong de overstap van Harkema naar Buitenpost. Een derde nieuwkomer is keeper Kevin van der Meulen, afkomstig van SWZ Boso Sneek. De selectie is verder gecompleteerd met vier talenten van Onder 19.