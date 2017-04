Revanche van Buitenpost in Ten Boer

TEN BOER - Voetbalvereniging Buitenpost wist zaterdag in Ten Boer na een 2-0 achterstand op karakter in de laatste minuut met 2-3 te winnen van Omlandia. En daarmee haalden de Blauwkes de gewenste revanche.

In de thuiswedstrijd was het scenario namelijk precies hetzelfde. Toen gaf de thuisploeg een zekere winst na 2-0 voor te hebben gestaan in de laatste minuten weg aan de Groningers. Nu was het Rob Dijkstra die een minuut voor tijd Buitenpost aan drie punten hielp.

Omlandia begon fel aan de wedstrijd, daar waar Buitenpost ongeïnspireerd leek. Knullig uitverdedigen van de Blauwkes leidde al tot een vroege voorsprong van de Groninger ploeg. Deze goede start met een doelpunt van Jeroen Haan kreeg snel een vervolg, toen Kees van de Wolde een goede aanval doeltreffend wist af te ronden.

De 2-0 was het sein voor Buitenpost-trainer René van der Weij om na ruim een half uur al aanvallend te wisselen. Spits Rik Weening kwam in het veld voor verdediger Chiel de Jong. De tactiek pakte goed uit. Net voor rust was het Rudmer Loonstra die een vrije trap van Berend Schootstra binnenkopte. Daarmee had Buitenpost de aansluitingstreffer net voor de thee te pakken.

Zes minuten na rust was het al gelijk. Rudmer Loonstra gaf voor en Rik Weening benutte de opgelegde kans. Buitenpost ging vol door op zoek naar de winnende treffer. Omlandia begon steeds meer achter de feiten aan te lopen, maar het duurde nog tot een minuut voor tijd dat Buitenpost loon naar werken kreeg. Een hoekschop van invaller Joran Olijve werd door Rob Dijkstra binnengekopt. Zo eindigde het duel in een verdiende 2-3 voor Buitenpost.